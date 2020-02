Seit Ewigkeiten schon ist die westliche Welt kapitalistisch geprägt: Eine Welt ohne Privateigentum und Marktwirtschaft ist für viele von uns gar nicht vorstellbar. Dennoch wird das kapitalistische System oft hinterfragt und zur Debatte gestellt. Die Kritik am Kapitalismus fängt schon an seiner Basis an: dem übergeordneten Ziel, seinen persönlichen Nutzen zu maximieren. Die Folge sei, dass einige wenige privilegierte Reiche unter Ausbeutung der Armen immer wohlhabender würden. Insofern trüge der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...