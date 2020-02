Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat sich erneut für eine Vorziehung der geplanten Abschaffung des Solidaritätszuschlages für die meisten Steuerzahler stark gemacht und die Forderung mit einem erhofften Zugewinn an Kaufkraft für viele Bürger begründet. "Das ist ein Vorschlag gewesen aus der SPD-Bundestagsfraktion, dem sich Olaf Scholz und ich angeschlossen haben, weil wir gesagt haben, ja das passt jetzt", sagte Walter-Borjans im ARD-Morgenmagazin.

Die kleinen Einkommen wolle die SPD durch eine Anhebung des Mindestlohns entlasten, weil deren Bezieher meistens überhaupt keine Einkommensteuer zahlten und "nichts von der Senkung und schon gar nichts von der Abschaffung des Soli" hätten. "Und in der Mitte, in der wirklichen Mitte der Gesellschaft, da drückt der Soli, und da ist ein halbes Jahr früher Abschaffung einfach gut, weil es Kaufkraft bringt und den Menschen mehr in der Tasche lässt", betonte der SPD-Vorsitzende.

Man werbe beim Koalitionspartner Union dafür, hob Walter-Borjans hervor. "CDU und CSU haben ja nun auch Wähler, die wirklich in der Mitte sind und nicht zwei Privatflugzeuge haben und sagen, sie seien die gehobene Mitte."

Scholz: Vorschlag ist attraktiv und einfach

Bundesfinanzminister Scholz zeigte sich unterdessen zuversichtlich, dass die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für die meisten Steuerzahler am 1. Juni 2020 gelingen kann. "Viele haben verstanden, dass das ein ziemlich attraktiver und einfacher Vorschlag ist, der auch zwischen Parteien funktionieren kann, die verschiedene Vorstellungen über ein gerechtes Steuersystem haben", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft.

Scholz hatte sich bereits vergangene Woche offen für den Vorschlag von SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider gezeigt, die zum 1. Januar 2021 beschlossene Abschaffung des Solidaritätszuschlages für 90 Prozent der Steuerzahler ein halbes Jahr früher in Kraft treten zu lassen. Aus der Union waren aber zu einem Vorziehen der Soli-Teilabschaffung kritische Töne gekommen. Die Union fordert eine Festlegung auf eine komplette Abschaffung des Zuschlages und eine Unternehmenssteuerreform. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat schon in einer Regierungserklärung einen Zeitplan für die vollständige Soli-Abschaffung angemahnt.

Nach dem vom Parlament beschlossenen Gesetz soll der Solidaritätszuschlag von derzeit 5,5 Prozent ab 2021 für 90 Prozent der Steuerzahler wegfallen. Für weitere rund 6,5 Prozent soll er in Teilen entfallen. Dazu werden die Freigrenzen deutlich angehoben: Der Soli soll nur noch bei Personen erhoben werden, die bei einer Einzelveranlagung auf 16.956 Euro und bei einer Zusammenveranlagung von Partnern auf 33.912 Euro an Einkommen- oder Lohnsteuer kommen. Bisher liegt diese Grenze bei 972 beziehungsweise 1.944 Euro.

