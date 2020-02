Der Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB Ltd. (ISIN: CH0012221716) wird eine Dividende von 0,80 Franken (ca. 0,75 Euro) ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Dividende damit unverändert. Beim derzeitigen Börsenkurs von 23,78 Franken (ca. 22,22 Euro) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,36 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 26. März 2020 statt. Der Elektrotechnikkonzern verzeichnete im Geschäftsjahr ...

