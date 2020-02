Auch die FCR Immobilien AG setzt im neuen Geschäftsjahr ihre Ankaufsaktivitäten weiter fort. So hat der Immobilieninvestor mit Fokus auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland ein Kaufhaus in Gummersbach erworben. Das 1990 auf einer rund 2.000 qm großen Grundstücksfläche errichtete Eckgebäude mit Unter-, Erd- und zwei Obergeschossen verfügt über eine Verkaufsfläche von über 4.500 qm und wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...