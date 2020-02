PROJECT »Metropolen 18«: Anleger zeichnen 100 Millionen Euro FondskapitalDGAP-News: PROJECT Investment Gruppe / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien PROJECT »Metropolen 18«: Anleger zeichnen 100 Millionen Euro Fondskapital05.02.2020 / 10:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Der am 1. Juli 2018 aufgelegte Alternative Investmentfonds (AIF) »Metropolen 18« mit Schwerpunkt auf Wohnimmobilienentwicklungen erfreut sich nachhaltig hohen Zuspruchs. Jetzt hat der zum 30. Juni 2020 schließende Immobilienfonds das Volumen von 100 Millionen Euro Eigenkapital übertroffen.Im September 2018 konnte bereits wenige Wochen nach Platzierungsstart der schwerpunktmäßig in die Entwicklung von Neubauwohnungen investierende AIF erste Ankäufe tätigen und den konzeptionsbedingten Blind Pool-Charakter ablegen. Für Investoren bedeutete dies bereits nach kurzer Platzierungsphase Klarheit über die Investitionsobjekte. Inzwischen befinden sich 29 Immobilienentwicklungen in den Metropolen Berlin, Frankfurt, Hamburg, Nürnberg, Düsseldorf und Wien im Fondsportfolio. Kapitalanleger profitieren damit von einem breit diversifizierten Fundament an renditeversprechenden Investitionsobjekten. Privatinvestoren haben den Einmalzahlungsfonds inzwischen über 2.700 mal gezeichnet. »Metropolen 18 zählt damit bereits heute zu den erfolgreichsten Anlageprodukten unseres Hauses. Wir gehen davon aus, dass wir zum Platzierungsende am 30. Juni 2020 ein Volumen von bis zu 150 Millionen Euro im AIF erzielen«, so Alexander Schlichting, geschäftsführender Gesellschafter der PROJECT Vermittlungs GmbH. Die PROJECT Investment Gruppe verwaltet im historischen Rückblick über 1,2 Milliarden Euro Eigenkapitalvolumen und zählt dem unabhängigen Analysehaus Scope zufolge im Jahr 2020 zu Deutschlands besten Asset Managern im Bereich Retail Wohnungsbau. Im Mittelpunkt des »Metropolen 18« steht ein konsequent auf Sicherheit basierendes Anlagekonzept, alle Neubauentwicklungen werden ohne Fremdfinanzierungspartner realisiert.Kapitalmarkt begünstigt Immobilienbeteiligungen Die Gründe für die Beliebtheit von »Metropolen 18« liegen in der auf Stabilität und Diversifikation gebauten Sicherheitsarchitektur sowie in der Anlagesituation auf den Finanzmärkten: Angesichts der seit Jahren andauernden Politik niedrigster Zinsen sind klassische Geldanlagen wie Bundesanleihen oder Festgelder nicht mehr renditebringend. Demzufolge begeben sich Anleger auf die Suche nach Alternativen. Im Segment der Immobilienbeteiligungen werden sie fündig, denn Immobilienentwicklungsfonds wie »Metropolen 18« bieten eine Partizipation am weiterhin boomenden Markt für neu gebaute Eigentumswohnungen in den Metropolen.Aussichten im Wohnungsneubau bleiben attraktiv Studien1 zufolge fehlen weiterhin hunderttausende Wohnungen in Deutschland, wo seit Jahren zu wenig gebaut wird. »Staatliche Eingriffe wie Mietendeckel ändern an der Knappheit auf dem Wohnungsmarkt nichts«, sagt Schlichting und ergänzt: »Rendite gibt es heutzutage nicht, ohne etwas mehr in ein kontrolliertes Risiko zu gehen. Der inzwischen vollregulierte Beteiligungsmarkt bietet auch privaten Anlegern in Form von Alternativen Investmentfonds mit überschaubaren Anlagesummen die Möglichkeit, ähnlich wie institutionelle Investoren zu agieren und an der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung zu partizipieren, ohne selbst Finanzierungs-, Bau-, Vermietungs- und Vermarktungsrisiken tragen zu müssen.« Noch bis zum 30. Juni dieses Jahres können sich Anleger mit einem Einmalbeitrag ab 10.000 Euro beteiligen. Laufzeitende des AIF ist der 30. Juni 2029. Weitere Informationen unter www.metropolen18.de.1 IW Köln: Deutschland muss mehr bauen, 22. Juli 2019.Über PROJECT Der 1995 gegründete und inhabergeführte PROJECT Unternehmensverbund (PROJECT) gehört mit der PROJECT Investment Gruppe und der PROJECT Immobilien Gruppe zu den führenden deutschen Anbietern auf dem Markt für Immobilienbeteiligungen.Die PROJECT Investment Gruppe mit Hauptsitz in Bamberg ist spezialisiert auf die Initiierung, das Management und den Vertrieb von Kapitalanlagen im Bereich der Immobilienentwicklung. PROJECT Investment offeriert im Publikumsbereich ein rein eigenkapitalbasiertes Produktportfolio. Es umfasst neben der PROJECT Publikumsfondsreihe semi-professionelle und institutionelle Konzepte.Die PROJECT Immobilien Gruppe ist der ausschließlich für PROJECT Investment tätige Asset Manager des Unternehmensverbunds und hat ihren Hauptsitz in Nürnberg. Zu ihren Aufgabenbereichen gehört das Research, der Einkauf, die Entwicklung und die Vermarktung der Immobilien. 