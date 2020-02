LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich zu Jahresanfang besser entwickelt als bisher bekannt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts Markit stieg im Januar zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 51,3 Zähler, wie Markit am Mittwoch in London mitteilte. Es ist der höchste Stand seit August. In einer ersten Schätzung war noch eine Stagnation ermittelt worden. Der Indikator signalisiere leichtes Wachstum, kommentierte Markit die Daten./bgf/jkr/jha