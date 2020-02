Die Konsumentenstimmung in der Schweiz hat sich zuletzt zwar etwas aufgehellt, bleibt aber weiter unterdurchschnittlichBern - Die Konsumentenstimmung in der Schweiz hat sich zuletzt zwar etwas aufgehellt, bleibt aber weiter unterdurchschnittlich. Die eigene Budgetsituation wird nach wie vor relativ trübe beurteilt. Der Index zur Konsumentenstimmung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) belief sich laut Umfrage vom Januar auf -9,4 Punkte nach -10,3 Punkten im Oktober, wie die am Mittwoch...

