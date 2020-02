Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter aufwärts geht es am Mittwoch mit den europäischen Aktienkursen. Nach einem kurzen Rücksetzer zur Eröffnung zieht der DAX nun um 0,6 Prozent an auf 13.363 Punkte. Im Handel wird auf angebliche Berichte in chinesischen Medien verwiesen, dass ein Forschungsteam an der Zhejiang Universität ein effektives Medikament zur Behandlung für am neuen Coronavirus Erkrankte entwickelt haben soll. Auch ein guter Einkaufsmanager-Index aus dem italienischen Dienstleistungssektor stützt zudem die Stimmung. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,5 Prozent auf 3.751 Punkte.

"Sollte sich die Situation um den Virus entspannen, wäre das sehr positiv", so ein Marktteilnehmer. Die jüngsten Liquiditätsspritzen der chinesischen Notenbank könnten dann dafür sorgen, dass die chinesische Wirtschaft nach der Schwäche der vergangenen Wochen nun sogar besonders stark wachse.

Geprägt werden die Märkte auch von der Quartalsberichtsaison. Der DAX wird dabei vor allem von Siemens gebremst, die nach ihren Quartalszahlen um 0,8 Prozent fallen.

Siemens operativ schwächer - aber starker Auftragseingang

Bei Siemens hat der operative Gewinn enttäuscht. Auf EBITA-Basis ist er im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres um 30 Prozent zurückgegangen. Händler rechnen aber auch bei Siemens noch mit stärkeren Kursausschlägen: Denn der Nettogewinn und auch der Auftragseingang sind deutlich höher ausgefallen als zuvor geschätzt. Den Ausblick hat Siemens bestätigt. Gestützt werden dürfte der Kurs zur Hauptversammlung auch von der anstehenden Dividendenausschüttung. Die Dividendenrendite liegt bei etwa 3,5 Prozent.

ABB fest, Infineon stark im Plus

Ähnlich wie bei Siemens werden die Geschäftszahlen von ABB als gemischt eingestuft. Der Umsatz blieb etwas unter den Erwartungen, während operativ die Schätzungen erreicht wurden. Klar über den Erwartungen ist das Nettoergebnis ausgefallen, es bleibe abzuwarten, worauf dies zurückzuführen sei, heißt es. Der Kurs gewinnt 2,3 Prozent.

Besser als erwartet sind die Zahlen von Infineon ausgefallen. Sowohl der Nettogewinn als auch das Segmentergebnis liegen deutlich über den Schätzungen. Der Umsatz liegt etwa im Rahmen der Prognosen, so dass auch die Margen über den Erwartungen liegen. Der Kurs steigt um 5,6 Prozent.

Energiegeschäft im Blick - Siemens baut Gamesa-Beteiligung aus

Für Siemens Gamesa geht es um 3,2 Prozent nach oben. Positiv wirkt die Nachricht, dass Siemens die 8,1-prozentige Siemens-Gamesa-Beteiligung von Iberdrola für 1,1 Milliarden Euro oder 20 Euro je Anteilsschein erwirbt. Der Kurs von Iberdrola verändert sich kaum.

In Europa ziehen Vinci, Novo Nordisk und Vodafone nach ihren Geschäftszahlen an, BNP Paribas geben etwas und Vestas deutlicher nach. Im TecDAX legen Compugroup, Nemetschek und Qiagen nach starken Zahlen alle kräftiger zu. Der TecDAX steigt mit einem Plus von 1,7 Prozent daher auch besonders stark.

Auch Adidas im Plus - Borussia Dortmund schwach

Nike schließt wegen des Coronavirus die Hälfte seiner Läden in China. Dies hatte zur Eröffnung auch auf die Stimmung für die Aktien von Adidas gedrückt. Die Adidas-Titel haben mittlerweile allerdings ins Plus gedreht und notieren gut behauptet.

Linde steigen auf neue Rekordstände, der Kurs gewinnt 1,3 Prozent auf 195,25 Euro. "Linde sind mit ihrem Wasserstoff-Bereich klarer ESG-Gewinner", so ein Marktteilnehmer. Derzeit schichten viele Anleger ihre Portfolios in nachhaltigere Anlagen zum Beispiel mit Bezug zum Klimaschutz um.

Borussia Dortmund kann sich künftig auf Bundesliga und Champions League konzentrieren. Nach dem Pokal-Aus fällt der Kurs um 5,4 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.751,13 0,51 18,85 0,16 Stoxx-50 3.445,31 0,51 17,53 1,24 DAX 13.362,87 0,61 81,13 0,86 MDAX 28.676,19 0,82 234,29 1,28 TecDAX 3.180,22 1,77 55,46 5,48 SDAX 12.643,64 0,78 98,18 1,05 FTSE 7.472,38 0,44 32,56 -1,36 CAC 5.966,79 0,53 31,74 -0,19 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,39 0,02 -0,63 US-Zehnjahresrendite 1,61 0,01 -1,07 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.807,63 1,44 407,82 0,94 S&P-500 3.297,59 1,50 48,67 2,07 Nasdaq-Comp. 9.467,97 2,10 194,57 5,52 Nasdaq-100 9.334,06 2,28 207,82 6,88 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,41 -0,4 1,41 20,5 5 Jahre 1,43 0,7 1,42 -49,4 7 Jahre 1,53 1,5 1,52 -71,3 10 Jahre 1,61 1,0 1,60 -83,4 30 Jahre 2,09 0,8 2,08 -98,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:26 Uhr Di, 17.31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1042 -0,03% 1,1039 1,1035 -1,6% EUR/JPY 120,96 +0,04% 120,69 120,74 -0,8% EUR/CHF 1,0704 -0,01% 1,0693 1,0706 -1,4% EUR/GBP 0,8461 -0,17% 0,8482 0,8471 -0,0% USD/JPY 109,55 +0,07% 109,33 109,41 +0,7% GBP/USD 1,3049 +0,14% 1,3014 1,3027 -1,5% USD/CNH (Offshore) 6,9939 +0,01% 7,0032 6,9883 +0,4% Bitcoin BTC/USD 9.236,26 +0,74% 9.265,26 9.205,76 +28,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,58 49,61 +2,0% 0,97 -16,8% Brent/ICE 55,16 53,96 +2,2% 1,20 -15,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.556,19 1.552,75 +0,2% +3,44 +2,6% Silber (Spot) 17,61 17,60 +0,0% +0,01 -1,4% Platin (Spot) 971,95 964,90 +0,7% +7,05 +0,7% Kupfer-Future 2,59 2,54 +1,9% +0,05 -7,4% ===

