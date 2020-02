LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung unter den britischen Dienstleitern hat sich zum Jahresstart deutlich aufgehellt. Der vom Markit-Institut erhobene Einkaufsmanagerindex stieg im Januar um 3,9 Punkte auf 53,9 Zähler, wie Markit am Mittwoch in London in einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung hatte noch einen geringeren Anstieg auf 52,9 Punkte ergeben. Der aktuelle Wert ist der höchste seit 16 Monaten.



Markit führte den Anstieg auf die verminderte politische Unsicherheit im Königreich zurück. Anfang Dezember hatte die konservative Partei von Premier Boris Johnson die Unterhauswahlen gewonnen. Dies ebnete den Weg zu dem mittlerweile vollzogenen EU-Ausstieg Großbritanniens Ende Januar. Allerdings muss bis Ende des Jahres ein neues Handelsabkommen mit der EU erzielt werden, ansonsten scheidet Großbritannien ungeordnet aus dem Binnenmarkt aus./bgf/jha/