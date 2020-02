Baden-Baden (ots) - Mit einem Erlös von 6.083 Euro hat Sonja Zietlow in diesem Jahr einen Rekord geknackt: Bis Dienstagabend versteigerte sie unter www.unitedcharity.de (http://www.unitedcharity.de), Europas größtem Charity-Auktionsportal, ihre in "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" getragenen Outfits und Accessoires für den guten Zweck und fuhr damit das beste Ergebnis seit Beginn der Aktion 2012 ein. Mit ihren bunten Tuniken, Uhren, Armbändern und mehr unterstützen die "Dschungelcamp"-Moderatorin und United Charity in diesem Jahr das Koala Hospital in Port Macquarie, Australien, um den verletzten Tieren zu helfen. Wegen der großen Beliebtheit der Versteigerung und der dringend benötigten Hilfe in Australien hat Sonja Zietlow sogar angekündigt, die Auktion noch zu verlängern und weitere Andenken zu stiften. Zudem werden auch Fans von Co-Moderator Daniel Hartwich die Chance haben, ab der kommenden Woche etwas Persönliches von ihm bei United Charity zu ersteigern.United Charity versteigert laufend Dinge und Erlebnisse, die man normalerweise nicht kaufen kann, für den guten Zweck. Das Internet-Bietverfahren ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Leben gerufen und erzielte seither mehr als 9,2 Millionen Euro. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8701Fax: +49 7221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/4511695