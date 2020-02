Mit kräftigen Gewinnen an den Überseebörsen als Impulsgeber haben am Mittwoch die europäischen Aktienmärkte ihre Erholung fortgesetzt.Paris - Mit kräftigen Gewinnen an den Überseebörsen als Impulsgeber haben am Mittwoch die europäischen Aktienmärkte ihre Erholung fortgesetzt. Die kräftigen Verluste in der vergangenen Woche aufgrund der Sorgen um eine rasante Ausbreitung des Coronavirus wurden so inzwischen wett gemacht. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gewann am späteren Vormittag 0,90 Prozent auf 3765,94 Punkte.

