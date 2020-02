Die CompuGroup Medical SE hat im vierten Quartal bei höheren Umsätzen weniger verdient, die im September gesenkte Prognose aber erreicht.Für das laufende Jahr 2020 stellt das im MDAX und TecDAX notierte IT-Unternehmen weiteres Wachstum in Aussicht.Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg der Umsatz in den drei Monaten per Ende Dezember auf 206,1 Millionen Euro, von 194,8 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging jedoch auf 51,9 ...

