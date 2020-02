Intercontinental Exchange, Betreiber der New Yorker Börse, soll an einer Übernahme von Ebay interessiert sein. Der Konzern habe ein Angebot im Wert von 30 Milliarden US-Dollar abgegeben, so das WSJ. Erst im November hatte sich der E-Commerce-Pionier Ebay auf Druck von Großaktionären von seiner Ticketplattform Stubhub getrennt. Der Verkauf an Viagogo brachte immerhin gut vier Milliarden Dollar ein. Jetzt steht Ebay selbst vor einem Verkauf. Der Betreiber der New Yorker Börse, Intercontinental Exchange (ICE), hat einen Bericht des Wall Street Journals (WSJ) bestätigt, wonach der Konzern eine ...

