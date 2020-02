NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die B-Aktie von Shell nach Gesprächen mit Wael Sawan, Shell-Manager für den Bereich Exploration und Produktion, auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2850 Pence belassen. Die Stärke des Eigenkapitals und Widerstandskraft des Portfolios seien die Kernelemente, um im Zyklus-Verlauf Barmittelflüsse aus dem Betrieb der Anlagen sicherzustellen und damit die Aktienrückkäufe 2020 zu untermauern, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zugleich erwarte er größere Transparenz mit Blick auf die gesamtwirtschaftlichen Annahmen des Ölkonzerns./ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2020 / 20:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2020 / 00:15 / GMT



ISIN: GB00B03MM408

