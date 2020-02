VENLO (dpa-AFX) - Das Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmen Qiagen hat im vergangenen Jahr wegen eines schleppenden China-Geschäfts deutlich an Wachstumstempo eingebüßt. 2019 legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 1,53 Milliarden US-Dollar (1,39 Milliarden Euro) zu, wie das MDax -Unternehmen am Dienstagabend im niederländischen Venlo mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte das Wachstum noch bei sechs Prozent gelegen.



Die Aktie des Diagnostikspezialisten legte am Vormittag um mehr als 6 Prozent zu. Analysten kommentierten durchweg, dass die Zahlen über den Erwartungen lagen. Der Erlösausblick sei zurückhaltend, das Margenziel aber ausgesprochen optimistisch, befand Analyst Peter Welford vom Analysehaus Jefferies. Auch Experte Scott Bardo von der Privatbank Berenberg hält den Ausblick zwar nicht für berauschend, es sei aber beruhigend, dass die Aktivitäten zuletzt nicht noch weiter gelitten hätten - trotz intensiver Bemühungen, Qiagen zu verkaufen.



Das um Sonder- und Währungseffekte bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,43 Dollar, ein Plus von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Unter dem Strich schrieb Qiagen einen Verlust von 41,5 Millionen Dollar. 2018 stand am Ende noch ein Gewinn von 190,4 Millionen Dollar.



Für das laufende Jahr hat sich das Management nun eine Umsatzsteigerung von währungsbereinigt drei bis vier Prozent vorgenommen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll bei 1,52 bis 1,54 Dollar liegen. Auch wenn derzeit die weltweite Nachfrage nach Instrumenten und Verbrauchsmaterialien, die für Tests auf Infektionskrankheiten wie das Coronavirus verwendet werden können, steigen, bleibe das Management vorsichtig, erklärte Qiagen-Interimschef Thierry Bernard. Diese Entwicklung habe der Vorstand angesichts der Unsicherheiten und der Entwicklungen im China-Geschäft daher nicht in den Ausblick miteinbezogen.



Der Diagnostikspezialist hatte seine Ziele im vergangenen Jahr aufgrund von Problemen im Wachstumsmarkt China gleich zwei Mal gekappt. Ein 2017 eingefädeltes Joint-Venture mit dem heimischen Anbieter Maccura beendete das Unternehmen, womit erhoffte zweistellige Millionenumsätze wegfielen. Anfang Oktober nahm zudem der langjährige Vorstandschef Peer Schatz überraschend seinen Hut, eine Entscheidung zu seinem Nachfolger soll laut früheren Angaben in der ersten Jahreshälfte fallen. Zu all dem kam Ende des Jahres noch die Absage einer Übernahme von Qiagen durch Rivalen hinzu, die den Aktienkurs auf Talfahrt schickte. Das Papier hat sich davon bislang nur mäßig erholt./knd/eas/jha/

