In schwindelerregende Höhen haben sich die Aktien von Tesla geschraubt. Waren die Papiere des Herstellers von Elektrofahrzeugen am Montag bereits um 20 Prozent nach oben geschnellt, so schossen sie am Dienstag nochmals um knapp 14 Prozent auf gut 887 US-Dollar hoch. Das Tageshoch lag bei fast 970 Dollar - zur magischen Marke von 1.000 Dollar fehlten der Tesla-Aktie -1,95% damit nur noch rund drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...