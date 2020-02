Die Aktie des Softwareunternehmens CompuGroup mit Sitz in Koblenz (Bundesland Rheinland-Pfalz) hat heute vor Börseneröffnung Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 vorgelegt. Vorbörslich ziehen die Aktien nach den Zahlen weiter an und notieren bei 61,00 Euro. Und damit im Short-Bereich. Es bietet sich eine Short-Position im Bereich von 61,00/61,75 Euro an. Der Abwärtstrend ist trotz des jüngsten Kursanstiegs weiter intakt. In diesem Bereich sollte die Aufwärtskorrektur auslaufen und der Abwärtstrend ...

