Erdogan, der von einem großen, neo-osmanischen Reich träumt, das von der Nordsee bis an den Persischen Golf und von der Krim bis an das Rote Meer reicht, sah in den Zermürbungskriegen der Kriegsparteien in seinem südlichen Nachbarland eine ideale Chance, erste Beute einzuheimsen. Deshalb überfiel er im Januar 2018 die bis dahin friedliche Kurdenprovinz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...