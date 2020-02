FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.02.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 780 (1130) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS AA PLC PRICE TARGET TO 30 (50) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 420 (370) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 630 (530) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS HSBC PRICE TARGET TO 510 (540) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE CUTS BP PRICE TARGET TO 570 (605) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2850 (3000) PENCE - OUTPERF. - CREDIT SUISSE CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 630 (990) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 146 (157) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES ANTOFAGASTA TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 850 (840) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES KAZ MINERALS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 610 PENCE - GOLDMAN RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 135 (127) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 550 (540) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 800 (1300) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 660 (730) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 830 (1130) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 210 (215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ELECTROCOMPONENTS TARGET TO 811 (774) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 485 (475) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES CARD FACTORY TO 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES SAFESTORE TO 'ADD' ('HOLD') - TARGET 860 PENCE - REDBURN CUTS SENIOR PLC TO 'SELL' ('NEUTRAL') - RPT/SOCGEN RAISES EASYJET TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 1440 (1280) PENCE - UBS CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 725 (740) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3480 (3750) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 1100 (1075) PENCE - 'BUY'



