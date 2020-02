KÖLN (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen in Deutschland sind einer Studie zufolge im vergangenen Jahr konfliktreicher verlaufen als in den Jahren zuvor. "Wir hatten Verhandlungen in vielen Branchen, in denen es allgemein etwas ruppiger zugeht", sagte der Tarifexperte Hagen Lesch vom Institut der Deutschen Wirtschaft, das die Auswertung am Mittwoch veröffentlichte. Zuvor hatte die "Rheinische Post" darüber berichtet.



Mit durchschnittlich 10,8 Konfliktpunkten lag 2019 etwas über dem Vorjahr mit 9,9 Punkten und deutlich über dem Wert von 2017 (3,5 Konfliktpunkte). In diesen Index fließt nicht nur ein, welche Eskalationsformen - wie etwa den Abbruch von Verhandlungen, Aufrufe zu Warnstreiks oder gar Streiks - in einem Tarifkonflikt genutzt wurden, sondern auch, in welcher Intensität. "Wir hatten Konflikte, die sich sehr lange hingezogen haben oder immer wieder aufgekeimt sind", sagte Lesch - dazu zählen etwa die Konflikte im Luftverkehr oder bei Banken./swe/DP/jha