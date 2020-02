ComAsia Limited: Wichtige Ankündigung zu den Terminen der ASIA APPAREL EXPO im Jahr 2020DGAP-News: ComAsia Limited / Schlagwort(e): Sonstiges ComAsia Limited: Wichtige Ankündigung zu den Terminen der ASIA APPAREL EXPO im Jahr 2020 (News mit Zusatzmaterial)05.02.2020 / 10:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Wichtige Ankündigung zu den Terminen der ASIA APPAREL EXPO im Jahr 2020BERLIN, DEUTSCHLAND - Media OutReach - 5. Februar 2020 - Bitte beachten Sie, dass die Ausgabe 2020 der ASIA APPAREL EXPO , die im Laufe dieses Monats in der MESSE BERLIN, Deutschland, stattfinden sollte, auf die Jahresmitte vom 23. bis 25. Juni 2020 verschoben wird und die Handelsexpo nun in den Hallen 1.1 und 2.1 der MESSE BERLIN stattfinden wird.Die schwerwiegenden internationalen medizinischen Bedenken im Zusammenhang mit dem Ausbruch und der Verbreitung des neuartigen Coronavirus aus China haben dazu geführt, dass die öffentliche Gesundheit und Sicherheit von Ausstellern und Besuchern Vorrang haben muss, und deshalb wird die ASIA APPAREL EXPO nicht, wie zuvor angekündigt, vom 18. bis 20. Februar in Berlin stattfinden.Diese große asiatische Messe für die Bekleidungsbeschaffung hat in den letzten acht Jahren jährlich in Berlin stattgefunden und ist für europäische Einkäufer zu einer wichtigen Ressource geworden, um asiatische Produktionspartner zu treffen, und wir sind zuversichtlich, dass die neuen Termine im Juni 2020 den Lieferanten und Einkäufern weitere Geschäftsmöglichkeiten bieten werden.Organisator Comasia Limited Tel: (852) 2700 6726 E-Mail: cs@asiaapparelexpo.comPRESSEANFRAGEN Linda Chan Marketing Manager Tel: (852) 2700 6726 E-Mail: linda.chan@comasia.com.hkZusatzmaterial zur Meldung:Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=LVVORUQGVT Dokumenttitel: Bild05.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de968455 05.02.2020