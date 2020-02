LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich zu Jahresanfang besser entwickelt als bisher bekannt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts Markit stieg im Januar zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 51,3 Zähler, wie Markit am Mittwoch in London mitteilte. Es ist der höchste Stand seit August. In einer ersten Schätzung war noch eine Stagnation ermittelt worden. Der Indikator signalisiere leichtes Wachstum, kommentierte Markit die Daten.In der Industrie stieg der Indikator nach Daten vom Montag an. Im Dienstleistungsbereich fiel er hingegen zurück, wie die Zahlen vom Mittwoch zeigten. Weiterhin ist die Stimmung im Servicesektor aber deutlich besser als in der von Handelsstreitigkeiten und schwächelnder Weltkonjunktur belasteten Industrie. Allerdings scheint sich auch dort die Lage zu stabilisieren.Unter den großen Volkswirtschaften ist die Situation in Frankreich am besten. Dort liegen beide Indikatoren über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. In Deutschlands exportabhängiger Industrie ist die Lage weiterhin trübe, wenngleich der Indikator ein Ende der Talfahrt nahelegt.Entsprechend zuversichtlich gab sich Markit-Chefökonom Chris Williamson. Der Wind dürfte gedreht haben, sagte er mit Blick auf die konjunkturelle Lage. Die Industrie habe sich stabilisiert, die Dienstleister profitierten weiter von der guten Beschäftigungslage. Die Gefahr einer Rezession sei trotz neuer Risiken wie dem chinesischen Coronavirus gesunken.Region/Index Januar Prognose Erstschätzung VormonatEURORAUMGesamt 51,3 50,9 50,9 50,9 Verarb. Gew. 47,9 47,8 47,8 46,3 Dienste 52,5 52,2 52,2 52,8DEUTSCHLAND Verarb. Gew. 45,3 45,2 45,2 43,7 Dienste 54,2 54,2 54,2 52,9FRANKREICH Verarb. Gew. 51,1 51,0 51,0 50,4 Dienste 51,0 51,7 51,7 52,4ITALIEN Verarb. Gew. 48,9 47,3 --- 46,2 Dienste 51,4 50,5 --- 51,1SPANIEN Verarb. Gew. 48,5 48,7 --- 47,4 Dienste 52,3 54,0 --- 54,9°(Angaben in Punkten)/bgf/mis