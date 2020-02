Die SMA Solar Technology AG hat im Jahr 2019 so viel Batterie-Speicherkapazität verkauft wie in allen vorherigen Jahren zusammen. Der Boom bei Batterie-Verkäufen belief sich auf 1 Gigawatt. Wie das Unternehmen mitteilt, hat es jetzt insgesamt 2 GW Leistung absetzen können. Der größte Anteil des Zuwachses bei Batterie-Verkäufen entfalle dabei auf Batterie-Wechselrichter für große Speicherprojekte. Die leistungsstärksten SMA-Batterie-Wechselrichter kommen weltweit in Speicherkraftwerken mit und ohne ...

