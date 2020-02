Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat vor Belastungen der deutschen Wirtschaft durch geopolitische Risiken gewarnt, die sich auf die Industrienachfrage und das Verbrauchervertrauen niederschlagen. "Ereignisse wie unerwartete kriegerische Auseinandersetzungen, Terroranschläge und diplomatische Konflikte haben kurzfristig einen signifikant negativen Effekt auf die deutsche Wirtschaft", erklärten die Berliner Ökonomen. Dies betreffe insbesondere die Industrieproduktion und somit die realwirtschaftliche Leistungsfähigkeit, wie eine aktuelle Studie zeige.

"Auch wenn die Größe der Effekte geopolitischer Krisen auf die deutsche Wirtschaft überschaubar und die Auswirkungen zeitlich begrenzt sind, machen sie sich in Form einer sinkenden Industrienachfrage und schwindendem Konsumentenvertrauen für hiesige Unternehmen bemerkbar", erklärte Studienautor Max Hanisch. Die Ergebnisse der Modellrechnung deuteten darauf hin, dass für Deutschland besonders realwirtschaftliche Faktoren relevant seien. "Eine geringere Nachfrage nach deutschen Konsumgütern und Zwischenprodukten hemmt die konjunkturelle Entwicklung."

Hanisch forderte aber, die Politik dürfe dies nicht zum Anlass nehmen, die deutsche Volkswirtschaft abzuschotten. Um die Auswirkungen externer Schocks einzudämmen und die makroökonomische Verwundbarkeit zu verringern, sprach er sich vielmehr für eine tiefergehende ökonomische und politische Integration Deutschlands aus.

Bankenunion soll vollendet werden

Freihandelszonen zu erweitern und Handelshemmnisse abzubauen, könne hierbei helfen. Auf europäischer Ebene wäre die Vervollständigung der Bankenunion ein sinnvoller Schritt. "Je mehr verlässliche Finanzierungsquellen zur Verfügung stehen, desto weniger leiden Unternehmen unter einer Verschlechterung der globalen Finanzierungskonditionen", sagte Hanisch.

Geopolitische Schocks könnten sich in unterschiedlicher Art und Weise auf die Volkswirtschaften anderer Länder auswirken. Direkt betroffen seien in der Regel zyklische Industrien, beispielsweise Stahl- und Chemiekonzerne. Unternehmen aus anderen Wirtschaftszweigen seien zudem oftmals indirekt betroffen. Angesichts der steigenden Unsicherheit konsumierten und investierten Haushalte und Firmen zurückhaltender, worunter vor allem die Exportnachfrage leide. Auf den Finanzmärkten zögen sich internationale Geldgeber zurück, was die Finanzierungsbedingungen verschlechtere.

Das in der Studie verwendete Modell misst den Angaben zufolge, wie sich ein geopolitischer Schock auf Industrieproduktion, Konsumentenvertrauen und Aktienindizes in Deutschland und den USA auswirkt. Im Vergleich zu den USA reagieren in Deutschland die Industrieproduktion und das Konsumentenvertrauen demnach stärker auf einen sprunghaften Anstieg geopolitischer Risiken. Der Aktienmarkt hingegen zeige sich in den USA empfindlicher als hierzulande.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2020 05:37 ET (10:37 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.