Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Lyxor über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (ISIN LU1563454310/ WKN LYX0WA) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von Green Bonds zu partizipieren, die von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken mit Investment Grade-Status ausgegeben würden und in Euro oder US-Dollar denominiert seien. Green Bonds seien festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen würden, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollten. Im Referenzindex seien nur Green Bonds enthalten, die auf den Prinzipien der Climate Bonds-Initiative basieren würden. ...

