5. Februar 2020. Leute, SAT.1 macht ab Freitag, 7. Februar 2020 richtig auf Welle. Nicole (Hanna Plaß) hat keinen Bock mehr, bei Tarik (Serkan Kaya) im Imbiss zu ackern und Ebru (Yasemin Cetinkaya) will schon lange nicht mehr für andere im Beauty-Tempel schuften. Deswegen regeln die beiden jetzt ihr Leben und wollen ihr eigenes Nagelstudio. Aber Bank macht auf teuer - kein Abschluss, kein Cash. Todesunnötig, aber okay. Dann halt ernst, richtig mit Studium, BWL und so. Gib ihm! Obwohl die Lauchs an der Uni nerven und ihre Mutter mehr im Assi-Toaster chillt, als sich um die Familie zu kümmern, hustled sich Nici nach oben - Ehrenfrau!Ich schwöre, ich küsse SAT.1 sein Auge, weil der Sender am Freitag, 7. Februar 2020, um 20:15 Uhr zum Start gleich mal Doppelfolge rausballert. Gönnt Euch!"Think Big!", ab 7. Februar 2020, immer freitags, 20:15 Uhr, in SAT.1.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PRNathalie Galina/Simon WalterKommunikation/PR Unit FictionMedienallee 7 · D-85774 UnterföhringTel. +49 89 9507-1186/-1125Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.comSimon.Walter@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comhttps://www.p7s1-pr.de/index.php/unit-fictionOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4511882