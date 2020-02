Die im direct market notierte European Lithium Limited (ASX:EUR)(FWB: PF8)(VSE: ELI)(NEX: EUR) wird 263.440.000 Optionen nicht in Wien, aber an der ASX listen. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von jeweils 0,10 $ (1 Australischer Dollar entspricht 0,61 Euro) und verfallen am 30. Juni 2020. Der Handel an der ASX wird voraussichtlich am 5. Februar 2020 oder kurz danach unter dem Kürzel EURO aufgenommen. By the way: Sich EUR oder EURO an anderen Kontinenten als Kürzel zu sichern, ist schon smart.European Lithium ( Akt. Indikation: 0,05 /0,05, -5,23%) (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.02.)

