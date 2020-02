FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem erwartbar schwachen Start ins neue Geschäftsjahr haben sich Aktionäre angesichts beibehaltener Jahresziele des Chipkonzerns Infineon am Mittwochvormittag optimistisch gezeigt. Die Aktie verteuerte sich zuletzt um knapp 9 Prozent auf 21,89 Euro und war so der mit Abstand beste Wert im Dax . Die Verluste aus einer vorherigen, länger als eine Woche dauernden Talfahrt sind damit wett gemacht. Seit Jahresbeginn steht nun ein Plus von etwa 8 Prozent zu Buche.



Analyst Alexander Duval von Goldman Sachs lobte das operative Ergebnis wegen einer guten Kostenkontrolle und auch die bestätigen Jahresziele fanden bei Experten durchaus lobende Worte. Mit dem Zahlenwerk aus dem ersten Quartal (bis Ende Dezember) konnte Infineon die Anleger aber nicht sofort überzeugen. Nach dem Börsenstart büßte die Aktie kurzzeitig knapp ein Prozent ein. Marktteilnehmer bemängelten etwa die Aussichten für das zweite Quartal.



Dem Konzern macht unter anderem die Flaute in der Autoindustrie zu schaffen, die er mit seinen Chips und Sensoren beliefert. Gleichzeitig sinkt auch die Nachfrage in anderen Bereichen wie der Industrie oder bei den Herstellern von mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets.



Für Analyst Veysel Taze vom Bankhaus Lampe war es ein gemischter Jahresauftakt, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Noch liege Infineon aber auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Auch andere Analysten hoben die Jahresziele positiv hervor. Zugleich lobten sie die Profitabilität im ersten Quartal./kro/eas/jha/

