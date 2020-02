++ Aktien steigen nach den Gerüchten über Coronavirus-Behandlung ++ DE30 überwindet 13.400 Punkte und erreicht neues Wochenhoch ++ Infineon-Aktie profitiert vom Quartalsbericht ++Europäische Aktien können dank eines Berichts über einen Durchbruch bei Coronavirus-Medikamenten weiter steigen. Technologie-, Bergbau- und Automobil-Werte führen in Europa die Gewinne an. Aktien aus den Niederlanden, Belgien und Russland outperformen. Quelle: xStation 5 Der DE30 steigt nach einem Ausbruch über die obere Grenze der lokalen Overbalance-Struktur (gelbes Rechteck) weiter an. Der Index ...

