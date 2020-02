Weinfelden (ots) - Das Reisebüro Mittelthurgau, führender Schweizer Anbieter von Flussreisen, präsentiert seine Excellence-Kollektion für Golf-Flussreisen 2020. Golferinnen und Golfer spielen auf vier bis fünf verschiedenen Golfplätzen an den Ufern europäischer Flüsse.Blaue Stunden an Bord und immer neues Grün. Exquisites Cruisen auf den «kleinen Schweizer Grandhotels» von Excellence und Golfen auf 4-5 Top-Plätzen an den Flussufern. Diese Verbindung ist in der Schweiz seit Jahren im Aufwind. Für 2020 hat das Reisebüro Mittelthurgau auf zehn Flussrouten Abschläge auf namhaften und spektakulären Greens reserviert. Jede Flussreise ist für maximal 28 Golffreunde konzipiert. Mit dem Golfpaket von Excellence ist garantiert, dass sich die Golferinnen und Golfer einzig und allein auf ihre Runde konzentrieren können. Für alles andere sorgt das Organisationsteam des Reisespezialisten. Der Golf-Journalist Iso Niedermann testete die Donau-Route und sagt: «Die Variation der fünf bespielten Plätze zwischen Passau und Budapest ist klug ausgewählt. Ein komfortableres und abwechslungsreicheres Golferlebnis ist nur schwer vorstellbar».Rat und Tat - Herz und Verstand. Ausgewiesene Golf-Pros und erfahrene Golf-Reiseleiter geben neue Impulse und beflügeln die Freude am Spiel. Sie stehen den Golfern auf der ganzen Reise zur Seite und sorgen dafür, dass an Bord und auf dem Platz alles rund läuft. Als Golf Guide und Entertainer zugleich ist neu Frank Baumann an Bord. Der TV-Regisseur, Humorist und Golfbuch-Autor ist Single-Handicapper (3.4) und sagt: «Der Ernst von heute ist der Humor von morgen. Auch auf dem Golfplatz.»Excellence überrascht auch neben dem Grün. Nach dem Flight dürfen die Golffreunde an Bord so richtig entspannen. Aus der Excellence-Bordküche kommen Köstlichkeiten, die zeigen, wie die beste Küche auf Europas Flüssen schmeckt. Auch das Kulturprogramm ist für 2020 neu bestückt. Ein Beispiel: Das Ensemble von Burkhard von Puttkamer spielt exklusiv für die Excellence-Gäste Musik, die zum romantischen Rhein passt - auf einer Burg aus dem 14. Jahrhundert. Auch nicht golfende Begleitpersonen geniessen eine höchst erlebnisreise Reise auf dem Fluss.Auf der 3. Excellence Golf Trophy '20 (06.-11.10.20) sind zwischen Basel und der Mosel wieder prominente Gäste dabei, die auf und neben dem Platz glänzen: Pirmin Zurbriggen, Birgit Steinegger alias Frau Iseli, Moderator Rainer Maria Salzgeber und der Golf-Pro Andrea Mantoan. Abschlag ist auf Masterplätzen wie dem renommierten Bernhard Langer-Golfplatz in Soufflenheim bei Baden-Baden.Kontakt:Rückfragen, Bildmaterial, Infos für Reisearrangements fürMedienschaffende:T +41 71 626 85 85, info@mittelthurgau.chIhr MedienkontaktStephan Frei, GeschäftsleiterReisebüro MittelthurgauCH-8570 WeinfeldenT +41 71 626 85 85stephan.frei@mittelthurgau.chOriginal-Content von: Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018141/100841186