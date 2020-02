FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch deutlich unter Druck geraten. Händler verwiesen auf die gute Börsenstimmung als Hauptgrund. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel gegen Mittag um 0,28 Prozent auf 173,91 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg spürbar auf minus 0,37 Prozent. In Europa war die Marktentwicklung zumeist ähnlich.



Sichere Anlagen waren zur Wochenmitte weniger gefragt, weil die Aktienkurse weiter zulegen konnten. Die Belastung durch die Corona-Krise ist dort nicht mehr so ausgeprägt wie noch vor einigen Tagen. Hinzu kamen solide Konjunkturdaten aus der Eurozone. Die Unternehmensstimmung, gemessen an den Markit-Einkaufsmanagerindizes, hellte sich im Januar spürbar auf. Der Wind dürfte gedreht haben, sagte Markit-Chefökonom Chris Williamson mit Blick auf die konjunkturelle Lage.



Nachmittags wird aus den USA die Dienstleisterstimmung des ISM-Instituts erwartet. Zudem veröffentlicht das Unternehmen ADP seinen monatlichen Stellenbericht. Die Zahlen gelten als Hinweisgeber für den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der Regierung./bgf/jkr/jha/