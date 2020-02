Der Anteil erneuerbarer Energien stieg in der EU im vergangenen Jahr auf 35 Prozent. Zugleich sanken die Treibhausgasemissionen der europäischen Kraftwerke so stark wie noch nie, wie die Analyse der Stromdaten durch Agora Energiewende und Sandbag zeigt.Die in der Europäischen Union installierten Kraftwerke zur Stromerzeugung haben im vergangenen Jahr 120 Millionen Tonnen CO2 weniger emittiert als noch 2018. Dies sei ein Rückgang von 12 Prozent und die größte bislang verzeichnete Reduktion im Jahresvergleich, so die Analyse "The European Power Sector in 2019" von Agora Energiewende und Sandbag. ...

