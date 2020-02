FOREX Yuan erholt sich etwas von den Verlusten gegenüber dem US-Dollar der letzten zwei Tage. Grund ist die Erklärung der Weltgesundheitsorganisation WHO, dass das Virus noch keine Zeichen von Mutation an den Tag legt und somit zunächst keine weitere Ausweitung ... The post Erholung beim Yuan - Dax vorne appeared first on ActivTrades.

