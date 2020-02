Der weltgrößte Rohstoffhändler Glencore (JE00B4T3BW64) meldete gestern seine Produktionszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr und gab einen Ausblick auf das laufende.Im Geschäftsjahr 2019 legte die Produktionsmenge von Kohle und Öl zu, ging jedoch bei Kupfer, Silber und Gold zurück.So stieg die Kohleproduktion um 8 % auf 139,5 Mio. Tonnen, was vor allem an der Übernahme der Kohleminen HVO und Hail Creek lag. Die Fördermenge von Öl lag mit 5.5 Mio. Barrel um 19 % über dem Vorjahr. Darin spiegelten sich die Bohrungen im Tschad und dem Anlaufen der Ölförderung im Bolongo-Ölfeld in Kamerun.Die Produktion von Kobalt legte ebenfalls gegenüber dem Vorjahr zu, und zwar um 10 % auf 46.300 Tonnen, was vor allem am Hochfahren der Katanga-Mine im Kongo lag. Der Konzern hatte im November 2019 seine Mutanda-Mine im Kongo vorzeitig aufgrund fallender Kobaltpreise, steigenden Kosten und höherer Steuern geschlossen.

