Ob im Urlaub oder auf Geschäftsreise: Fast immer ist irgendetwas mit dem Tresor im Hotelzimmer. Entweder funktioniert er gar nicht. Oder anders, als erwartet. Und im schlimmsten Fall kriegen ihn dann auch andere auf.

Früher, als wir als Teens noch in Jugendherbergen gepennt haben, da war alles unsicher. Die Wertsachen waren in den Schlafsälen leichte Beute. Und ein Interrailer ohne sein Interrailticket war aufgeschmissen wie ein Astronaut auf dem Mond und das Raumschiff haut ohne ihn ab. Deshalb hatten wir Bargeld, Travellerchecks, Reisepass und Zugticket immer direkt am Leib in so einer flachen, beigen (und verschwitzten) Bauchtasche unter dem T-Shirt.

Heute ist der Anzug beige. Und Laptop, Kreditkarten, Bluetooth-Kopfhörer und Tablet-Computer bleiben im Hotelsafe, wenn es ab geht zum Sightseeing, zum Lunch mit Weißwein auf dem Fischmarkt und zum Promenieren in der Frühlingssonne am Meer.

Aber wenn wir nicht aufpassen, sind die Sachen im Zimmersafe genauso ungeschützt wie in einem Achterzimmer in der Jugendherberge damals. Denn bei diesen Hoteltresoren weiß man irgendwie nie: Ist das Ding kaputt? Oder ist das Schließ-System einfach nur irre?

Kategorie 1: Batterie ist alleAm liebsten sind mir die Geräte, die gar keinen Mucks machen, wenn man auf ihrem Tastenfeld herumdrückt. Da ist sofort klar: Batterie ist mal wieder leer. Das passiert mir geschätzt bei rund jedem dritten Hotelbesuch. Und schon ist der erste Anruf an der Rezeption nötig. "Ja, der Hausmeister kommt sofort." Und wir wissen ja: "Sofort" hat international vielfältige Bedeutungen. Nur nicht "sofort". Meistens bedeutet "sofort" etwas, was sich auf Deutsch zurückübersetzen lässt mit "nachher irgendwann".

Und dann sitzt man da rum, kann noch nicht duschen, und denkt: Der Mensch baut Quantencomputer aber Punkt Punkt Punkt, - was man dann halt so denkt, wenn man Zeit hat. Sie kennen das. Dann kommt der Hausmeister, merkt, was man schon längst telefonisch durchgegeben hatte (" The batteries are low") und dann geht er los und holt "sofort" neue.

Kategorie 2: Batterie ist fast alleSchlimmer als Safes mit komplett leer gesaugten Batterien sind die, bei denen der Strom gerade noch reicht, um die dicken Bolzen aus der Tür genau einmal in den Tresor-Rahmen zu schieben. Dann geht das Ding später nämlich nicht mehr auf. Wenn man dann abends nach dem Absacker an den Laptop oder das Portemonnaie will und dann in kleineren Häusern der Facility Manager zuhause im wohlverdienten Feierabend abhängt, dann gute Nacht…. Also bloß keine wichtigen Medikamente wegschließen.In Costa Rica hat uns der Hotelchef jüngst kurzerhand ...

