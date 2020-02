Im Zwickauer VW-Werk laufen seit November die ersten vollelektrischen Wagen des Konzerns vom Band. Bevor sie in den Autohäusern präsentiert werden, sind die Mitarbeiter von Volkswagen als Testfahrer gefragt. Bevor das erste E-Auto von Volkswagen aus Zwickau offiziell auf den Markt kommt, werden Konzernmitarbeiter den ID 3 testen. Dafür stehen ab Mitte März 250 Fahrzeuge an den drei sächsischen VW-Standorten Zwickau, Chemnitz und Dresden bereit, sagte Unternehmenssprecher Carsten Krebs vor Medienvertretern am Dienstagabend in Zwickau. Die Testfahrten dienten dazu, das erste vollelektrische Fahrzeug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...