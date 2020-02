DUISBURG (dpa-AFX) - Das Immobilienunternehmen Hamborner Reit hat im vergangenen Jahr von steigenden Mieten profitiert. Die Miet- und Pachterlöse legten 2019 gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Prozent auf 85,2 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Duisburg auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Der operative Gewinn - der sogenannte Funds from Operations (FFO) - wuchs um 3,1 Prozent auf 54,3 Millionen Euro.



Die Aktionäre sollen wegen der positiven Geschäftsentwicklung eine Dividende in Höhe von 47 Cent je Aktie erhalten. Das wäre ein Cent mehr als ein Jahr zuvor. Die Aktien des Hamborner Reit setzten ihre Klettertour am Mittwoch mit einem Plus von zuletzt noch 0,2 Prozent fort. Allein 2020 haben sie bereits um knapp sechs Prozent zugelegt.



Das operative Ergebnis sei vermutlich wegen geringerer Kosten für den Immobilienbetrieb ein wenig besser ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Georg Kanders vom Bankhaus Lampe in einer Studie.



Unter dem Strich blieben dem SDax-Konzern mit einem Überschuss von 17,9 Millionen Euro zwar rund 7,8 Prozent weniger als im Vorjahr, doch lag das daran, dass 2019 weniger Immobilien als im Vorjahr verkauft wurden. Die endgültigen Geschäftszahlen will die Immobiliengesellschaft am 26. März veröffentlichen.



Für das laufende Jahr peilt das Unternehmen einen erneuten Anstieg von Miet- und Pachterlösen um rund 3 Prozent an. Der FFO dürfte auf dem Rekordniveau von 2019 bleiben. Dabei berücksichtigt der Konzern bereits Mieterträge durch den Kauf einer Büroimmobilie zum Jahreswechsel und die Übernahme zweier Büroprojektentwicklungen im ersten Quartal. Weitere Zukäufe sind möglich./hosmel/mis/jha/

