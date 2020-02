Von Jared S. Hopkins

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co will sich stärker auf seine Wachstumsgeschäfte konzentrieren. Dafür will das Unternehmen Aktiva mit einem Umsatz von 6,5 Milliarden US-Dollar abspalten, darunter Gesundheitsprodukte für Frauen und Cholesterinsenker, die ihren Patentschutz verloren haben. Das Volumen entspricht 15 Prozent des Konzernumsatzes mit verschreibungspflichtigen Medikamenten.

Stärker im Fokus stehen dadurch die schneller wachsenden Krebsmedikamente, Impfstoffe und die Tiermedizin, wie CEO Ken Frazier sagte. "Wir denken, während wir nach vorne schauen, über die richtigen Schritte nach, um unser Unternehmen langfristig zu positionieren."

Merck wird knapp 90 Produkte in ein neues Unternehmen auslagern, das an der Börse gehandelt werden soll. Mit dem Schritt will Merck bis 2024 mehr als 1,5 Milliarden Dollar an Einsparungen erreichen, die Produktionskapazität soll um rund ein Viertel sinken. Die Transformation soll in der ersten Jahreshälfte 2021 abgeschlossen werden.

Das neue Unternehmen, das noch keinen Namen hat, wird mehr als 10.000 Mitarbeiter beschäftigen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2020 07:09 ET (12:09 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.