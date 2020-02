Von Allison Prang

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Arzneimittelkonzern Merck & Co ist im vierten Quartal weniger stark gewachsen als erwartet. Unter dem Strich legte Merck allerdings deutlich zu, was unter anderem einer geringeren Steuerlast geschuldet war.

Merck steigerte den Gewinn im vierten Quartal um 29 Prozent auf 2,36 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,16 Dollar nach 1,04 Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Facset-Konsens mit 1,15 Dollar gerechnet. Die Steuerlast war um rund 400 Millionen Dollar niedriger.

Der Umsatz legte um knapp 8 Prozent auf 11,87 Milliarden Dollar zu. Hier hatten die Analysten mit 11,98 Milliarden gerechnet.

