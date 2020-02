Den Angeklagten im Cum-Ex-Prozess droht möglicherweise eine Einziehung von Geldern aus den umstrittenen Aktiendeals. Auch betroffen wäre die M.M.Warburg.

Im Cum-Ex-Strafprozess vor dem Bonner Landgericht droht Banken und Angeklagten eine Einziehung von Gewinnen aus den umstrittenen Geschäften. Die Beteiligten könnten nicht auf eine Verjährung setzen, machte das Gericht einem Sprecher zufolge am Mittwoch klar. Nach derzeitigem Verfahrensstand gelte dies auch für eine Einziehung bei der M.M.Warburg & CO Gruppe.

Der Vorsitzende Richter Roland Zickler hatte die Steuertricks bereits Anfang Dezember in einer ersten Einschätzung als strafbar bezeichnet. Kurz danach kündigte die Privatbank M.M. Warburg an, sich möglichst schnell mit dem Fiskus einigen zu wollen - sie sieht dies aber nicht als Schuldeingeständnis an.

Vor der 12. Großen Strafkammer des Landgerichts Bonn müssen sich die beiden britischen Händler ...

