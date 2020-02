Mein Name ist Andreas Wölfl und freue mich, den heutigen gabb im Friendly Take Over übernommen zu haben. Manchen langjährigen Lesern & Wegbegleitern von Christian Drastil wird mein Name vielleicht noch etwas sagen. Vor rund 16 Jahren hatte ich gemeinsam mit Christian Drastil den Börse Express, den ersten täglichen PDF-Börsebrief im Deutschen Sprachraum, auf den Markt gebracht und bis Ende 2004 massgeblich mitgestaltet. Seitdem hat sich viel getan. Seit nunmehr zwölf Jahren bin ich im Geschäftszweig "Strukturierung von Investmentvehikeln als White Lable Lösung" aktiv, aktuell mit der Zertifikate-Emissionsplattform iMaps Capital Markets. Wir haben festgestellt, dass gerade unabhängige Vermögensverwalter flexible ...

