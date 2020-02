Cyber-Bedrohungen nehmen weltweit enorm zu und stellen für ein Drittel der globalen CEOs in diesem Jahr bereits die Top 1 Business Gefahr im Unternehmen dar - Österreichs Top-Manager liegen hier mit 21 Prozent in ihrer Einschätzung allerdings noch deutlich zurück. Während sich Cybersecurity schon als zentraler Einflussfaktor auf Unternehmensentscheidungen auswirkt, sind heimische CEOs nun gefordert, den Anschluss nicht zu verlieren. Das zeigen die Ergebnisse des Cybersecurity-Cutouts der 23. Annual Global CEO Survey von PwC. "Obwohl die Bedrohung durch Cyber-Angriffe in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren immer präsenter wurde, ist dieses Gefährdungspotenzial bei den österreichischen CEOs noch nicht ausreichend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...