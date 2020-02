ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo von 3750 auf 3480 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Prognose für das Wachstum in den Schwellenländer-Märkten gekürzt, begründete Analyst Nik Oliver das neue Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Risiken seien aber nur von vorübergehender Natur. In den etablierten Märkten lege der Spirituosenkonzern hingegen stark zu - hier hebe sich Diageo von anderen Konsumgüterherstellern ab./ajx/ag



ISIN: GB0002374006

