BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will sich zu dem überraschenden Wahlergebnis in Thüringen derzeit nicht äußern. Die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten betreffe "nicht Bundesregierungshandeln", erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin. Das Ergebnis wolle sie daher "nicht kommentieren". Auch der Sprecher des Innenministeriums äußerte sich nicht. Kanzlerin Angela Merkel selbst ist derzeit auf Staatsbesuch in Südafrika.

Kemmerich hatte im dritten Wahlgang im Erfurter Landtag 45 Stimmen erhalten. Das war eine Stimme mehr als der bisherige Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke). Damit stimmte die AfD-Fraktion offenbar geschlossen für den FDP-Kandidaten, ihr eigener Bewerber Christoph Kindervater erhielt keine Stimme. Damit ist auch das rot-rot-grüne Projekt von einer Minderheitsregierung in Thüringen gescheitert. Insgesamt haben die Oppositionsparteien CDU, FDP und AfD zusammen 48 Sitze und damit sechs mehr als Rot-Rot-Grün.

Der Verfassungsschutz stuft den radikalen "Flügel" der AfD sowie die Junge Alternative als "Verdachtsfall" ein. Der Behörde liegen "stark verdichtete Anhaltspunkte" vor, dass es sich bei der Gruppierung um den Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke um eine extremistische Bestrebung handele.

February 05, 2020

