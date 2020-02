Gute Nachrichten rund um das Coronavirus schieben den DAX am Mittwoch an. In chinesischen Medien ist von einem Forschungsdurchbruch auf der Suche nach einem Medikament die Rede, gleichzeitig sinkt die Wachstumsrate der Neuinfektionen. Der DAX legt daraufhin erneut kräftig zu und klettert mit einem Plus von rund 1,1 Prozent wieder komfortabel über die Marke von 13.400 Punkten. Innerhalb der bisherigen drei Handelstage hat der DAX bereits an die 500 Punkte gut gemacht - auch das vor kurzem aufgestellte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...