FLENSBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Die Autofahrer in Deutschland haben der Autoindustrie zu Beginn des neuen Jahres einen Dämpfer beschert: Im Januar wurden mit 246 300 Pkw gut sieben Prozent weniger zugelassen als ein Jahr zuvor. Das teilte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Mittwoch in Flensburg mit. Dabei gingen die Zulassungen von Privatleuten, die ein knappes Drittel ausmachen, mit minus 11,6 Prozent überdurchschnittlich zurück.



Der Verband der Automobilindustrie (VDA) sprach von einem erwartungsgemäß verhaltenen Start ins neue Autojahr nach einem starken Jahresendspurt. Das Neuzulassungsniveau im ersten Monat des Jahres sei das dritthöchste in einem Januar seit dem Jahr 2000.



Allerdings lag auch der Auftragseingang der deutschen Hersteller mit minus 17 Prozent deutlich unter dem Vorjahresniveau, nachdem er laut VDA zuvor fünf Monate in Folge deutlich zugelegt hatte./kf/DP/mis