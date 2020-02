BERLIN (Dow Jones)--Die Bundeswehr beteiligt sich weiter an den Auslandseinsätzen am Horn von Afrika. Das Bundeskabinett hat dazu die Fortsetzung der UN-Missionen in Südsudan (UNMISS) und in der westsudanesischen Krisenregion Darfur (UNAMID) beschlossen. "Es liegt im deutschen Interesse, die neue sudanesische Regierung in ihrem Bestreben nach einer dauerhaften Lösung des Darfur-Konflikts weiterhin zu unterstützen", begründete Regierungssprecherin Ulrike Demmer die Entscheidung in Berlin.

Die Beteiligung am UNAMID-Mandat der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen in Darfur soll dabei von bisher 50 auf dann 20 Bundeswehrsoldaten reduziert werden. Es wurde zunächst nur bis 31. Dezember dieses Jahres verlängert. Hintergrund ist, dass auch das Mandat der Vereinten Nationen für die UNAMID-Mission zur Überwachung des Waffenstillstandsabkommens noch in diesem Jahr endet. Danach soll die Einheit in eine mögliche Folgepräsenz überführt werden, erklärte Demmer. Die Einzelheiten sind bislang noch unklar.

Das Kabinett hat sich zudem mit einem Bericht zur Digitalisierung des Asylverfahrens befasst. Das sogenannte Datenaustauschverbesserungsgesetz war 2016 geschaffen worden, um Asylbewerber frühzeitig leichter im Ausländerzentralregister zu erfassen. Laut Regierungssprecherin Demmer sieht das Gesetz vor, dass der Erfolg der Regelungen überprüft und dem Bundestag ein Bericht zugeleitet werde. Der vorliegende Evaluierungsbericht enthalte nun viele Empfehlungen, die aufgegriffen werden könnten, so Demmer.

