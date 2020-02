Mit Radarsatelliten lassen sich Erdverschiebungen millimetergenau beobachten. Ein Experte erklärt, ob so der Dammbruch in Brasilien vorhersehbar gewesen wäre und wie illegale Rodungen im Amazonas entdeckt werden können.

Die Erde ist ständig in Bewegung, sie hebt und senkt sich. Das kann natürliche Gründe haben, aber auch menschengemacht sein. Die möglichen Folgen: Erdrutsche, einstürzende Brücken oder sogar eine versinkende Stadt, so wie Indonesiens Hauptstadt Jakarta. Nicht selten sterben bei diesen Ereignissen Menschen. Doch mittlerweile gibt es kleine Helfer im All: die Radarsatelliten. Mit ihnen lassen sich Erdverschiebungen sogar millimetergenau beobachten. Alberto Moreira ist Direktor des Instituts für Radartechnik und Hochfrequenzsysteme des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und erklärt, was mit der Technik bereits möglich ist.

WirtschaftsWoche: Herr Moreira, vor einem Jahr brach in Brasilien nahe der Kleinstadt Brumadinho ein Staudamm ein. Hätte man dieses Unglück mittels Satellitenüberwachung verhindern können?Alberto Moreira: Mit dem heutigen Stand der Technik und mit den verfügbaren Satelliten nicht. Die derzeitigen Satelliten fliegen nicht so häufig über ein Gebiet hinweg, wie wir das gerne hätten. Um einen solchen Dammbruch vorherzusagen, bräuchte man idealerweise mehrere Aufnahmen am Tag. Denn nur dann kann man eine Veränderung in den Bildern mit der geforderten Auflösung sehen. Derzeit fliegen die Satelliten nur alle zwei bis sechs Tage über die gleiche Position. Das ist zu wenig, um solche Unfälle und Katastrophen vorherzusehen. Zudem gibt es keine Dienstleister, die alle gefährdeten Gebiete in einem Land wie Brasilien kontinuierlich beobachten.

Aber theoretisch hätte man zumindest ein Absinken des Dammes auf den Radarbildern erkennen können?Ja, mit Radarsatelliten kann man sogar Verschiebungen im Millimeterbereit beobachten. Und das aus 600 Kilometern Entfernung! Das kann hilfreich sein, um etwa Erdrutsche, Vulkanausbrüche oder Erdbeben vorhersagen zu können. Es geht allerdings um die Abschätzung der Gefahr eines solchen Ereignisses, eine Vorhersage des genauen Zeitpunkts ist sehr schwierig.

Wie werden die Satelliten denn bereits eingesetzt?In Europa laufen erste Projekte. Dabei wird beispielsweise versucht, Erdrutsche frühzeitig zu erkennen. Große Teile der Schweiz sind dafür anfällig, in Italien starben durch ...

