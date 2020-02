Schon vor einigen Jahren fanden Sicherheitsforscher eine schlecht geschützte Hintertür in einer Firmware für Internet-Kameras und Aufnahmeequipment des chinesischen Hersteller Hisilicon. Jetzt meldet ein russischer Sicherheitsforscher: Die Backdoor ist nicht weg, sondern wurde lediglich verlegt. Der russische Sicherheitsforscher Vladislav Yarmak hat nach eigenen Angaben eine Hintertür in der Firmware eines Hisilicon-SoC entdeckt. Der Chip der Huawei-Tochter kommt in Internet-Kameras und netzwerkfähigen Aufnahmegeräten verschiedener Hersteller zum Einsatz. Ganz neu ist die von Yarmak veröffentlichte Sicherheitslücke nicht. Schon 2017 hat der Sicherheitsforscher Istvan Toth eine fast ...

