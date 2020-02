US-Zahlungsdienstleister müssen sich an die Iran-Sanktionen der US-Regierung halten. Bei Online-Shops handeln Visa und Paypal jedoch unterschiedlich. Ein Praxisbericht.

Der Sadri-Reis duftet nach Safran. Er kommt frisch aus dem digitalen Kocher. Meine Frau hat den Reiskocher kürzlich in einem deutschen Online-Shop gekauft. Als Zugabe kam eine Probe von dem Reis aus der iranischen Provinz Gilan am Kaspischen Meer. Beim Essen dachten wir an vieles, aber ganz sicher nicht an US-Sanktionen. Dass Reis im Internet zu ordern, ein sanktioniertes Geschäft ist, stellte sich erst einige Wochen später heraus.

Denn meine Frau bestellte den Reis kürzlich im Internet nach. Beim Bezahlen über Paypal erhielt sie folgende Meldung: "Paypal ist leider als Zahlungsart bei Ihrem Warenkorb nicht gestattet, weil regulatorische Vorschriften eingehalten werden müssen, die es verbieten, Produkte aus dem Iran über Paypal abzuwickeln." Bisher hatten wir geglaubt, bei den Iran-Sanktionen ginge vor allem um Geschäfte mit Öl und Gas. Reis hatten wir eigentlich nicht auf der Rechnung.

Paypal empfiehlt meiner Frau, andere Zahlungsarten zu nutzen. Bei Visa funktioniert das Bezahlen tadellos. Beide Unternehmen müssen sich an die Vorgaben ...

